RC Lens Mercato : Haise tape du poing sur la table pour Haïdara et annonce un départ

Le point médical

"Jonathan Gradit et Przemyslaw Frankowski sont suspendus. On a récupéré Salis Abdul Samed. Massadio Haïdara a repris collectivement cette semaine. Adrien Thomasson est un peu souffrant on devrait le récupérer demain (samedi). Deiver Machado, ça avance plutôt bien. Si ça continue comme ça, on pourra le réintégrer progressivement la semaine prochaine."

Le retour d'Abdul Samed

"Pour Salis, il faut prendre en compte le voyage, le changement climatique. Et des joueurs ont bien travaillé pendant son absence. Est-ce qu'il commencera dimanche ? Je ne sais pas, mais il pourrait nous donner un coup de main à Toulouse."

Haise ne veut pas voir Haïdara partir

Le possible départ d'Haïdara à Nantes

"Je n'ai jamais souhaité que Massadio Massadio parte. Encore moins s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait. Après, il peut y avoir des accords clubs, mais ma position est celle-ci. Cela fait un moment que Massadio est là. C'est l'un des piliers de l'équipe, l'un des piliers de la reconstruction. Je peux comprendre qu'il peut avoir des envies. Mais, c'est un joueur qui a une grande polyvalence, très important dans le vestiaire. Aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'il parte. La direction sait aussi très bien ce que j'en pense. Je suis là pour avoir le meilleur groupe possible. Ce n'est pas pour autant que l'entraîneur est toujours écouté. On a beaucoup de communication avec la direction, mais on n'est pas toujours obligé d'être d'accord."

Les rumeurs mercato

"Il y a tellement d’annonces qui n’existent pas... Mais il y a des gens qui vivent avec les réseaux sociaux. Il faut qu’ils continuent à vivre..."

Diliberto va partir

En conférence de presse, Franck Haise a aussi annoncé le départ de Noah Diliberto, l'ancien milieu du VAFC arrivé il y a quelques semaines pour "renforcer l'équipe réserve" et qui a eu une opportunité de rebond en D1 polonaise.

