RC Lens : Haise tire une satisfaction de la victoire sur Reims

Dans une semaine, la Ligue 1 reprendra ses droits après un mois et demi de coupure en raison de la tenue de la Coupe du monde au Qatar. Pour le RC Lens, cette reprise se fera à Nice (21h). Le dauphin du PSG au classement devra repartir du bon pied car, derrière lui, les prétendants aux places en Champions League comme l'OM n'attendent qu'un faux pas de sa part. Et, surtout, trois jours après Nice, c'est Paris qui se présentera à Bollaert pour un choc très attendu.

Hier soir, les Sang et Or ont bouclé leur préparation par une ultime victoire, à Reims (2-1). Menés, les Artésiens ont renversé le score grâce à un c.s.c. d'Abdelhamid (63e) et un but de Claude-Maurice (77e). Après la partie, Franck Haise a mis en avant l'intensité avec laquelle ses hommes avaient joué : « On était très proches de la compétition dans l’intensité et dans la qualité des deux équipes. On a assisté à un bon match entre deux équipes qui avaient envie de gagner, ça a donné une rencontre assez serrée et un bon match de préparation pour la suite ».