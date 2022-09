RC Lens : Haise trouve quand même du positif au nul à Reims (1-1)

Ce dimanche après-midi, le RC Lens a laissé filer deux points sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Malgré tout, compte-tenu du scénario et du fait que son équipe, en infériorité numérique, était menée à dix minutes de la fin, Franck Haise ne faisait pas la fine bouche au micro de Prime Vidéo :

« On aurait pu faire mieux si on avait été plus juste dans nos temps forts en première mi-temps. On avait la maitrise sans être hyper dangereux car il nous manquait dans les 20 derniers mètres. Ils ont une bonne période en seconde mi-temps et on fait des erreurs qui amènent l’expulsion et leur but. On savait que c’était une équipe forte dans leurs transitions. C’était assez logique qu’ils ouvrent le score. Ensuite, c’est ce que j’aime dans mon équipe, c’est qu’il y a beaucoup de caractère. On a fait des changements pour rester organisé et aller chercher l’égalisation. Dans les 20 dernières minutes, même en infériorité numérique, on avait le ballon, on se procurait des occasions. On a été récompensé sur l’ensemble du match car on ne méritait pas de perdre ce match-là. »