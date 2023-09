RC Lens : Haise va envoyer une recrue estivale en réserve !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Débarqué au RC Lens à la toute fin du mercato estival, Faitout Maouassa n'a joué que 33 petites minutes depuis son arrivée chez les Sang et Or. La raison du faible temps de jeu accordé à l'ancien Rennais est qu'il est loin d'être prêt physiquement. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Haise : "Mon objectif est de lui donner du temps de jeu avec la réserve" Et pour que Faitout Maouassa rattrape son retard physique, l'entraîneur lensois, Franck Haise, va l'envoyer en réserve, comme il l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Toulouse. "Faitout Maouassa a eu une préparation athlétique difficile, mon objectif est de lui donner du temps de jeu avec la réserve. Après le calendrier n’est pas toujours évident. J’espère que lui aussi pourra donner un gros coup de main dans les prochaines semaines." RC Lens : Haise veut des Sang et Or aussi intenses contre le TFC qu'à Séville https://t.co/GZnx3yW4JM — But! Football Club (@club_but) September 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Toulouse, le coach du RC Lens, Franck Haise, a annoncé qu'il allait envoyer Faitout Maouassa en réserve pour qu'il retrouve du rythme.

Fabien Chorlet

Rédacteur