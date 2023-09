RC Lens : Haise valide le succès à Strasbourg, Wahi a pensé à Beka Beka, Thomasson réagit à ses ratés

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Haise : « On relève la tête »

Franck Haise : « C’est à la fois bien et assez logique d’avoir gagné ce match-là. Ce qui est bien aussi, c’est de l’avoir gagné sans prendre de but. Je sais qu’on aurait pu en mettre un deuxième avant cette fin de rencontre et leur occase. Je suis satisfait pour les joueurs. Ils donnent beaucoup et se sont mis un peu de doutes après le match à Brest et l’enchaînement compliqué. On relève la tête, on retrouve notre jeu depuis un moment et ce à quoi on doit ressembler…

Notre jeu ? Je savais qu’on ne l’avait pas perdu mais qu’on l’oubliait par séquence. On est obligé d’être à 100% très souvent, même parfois un peu plus. Je suis content de retrouver cette équipe, avec ces imperfections et qui propose ce que je connais et que j’aime.

Le but d’Elye Wahi ? Je suis content pour lui. Le premier but est important et en plus c’est un très joli premier but. Un vrai but d’attaquant avec beaucoup de conviction et beaucoup de technique et qui en plus donne la victoire à son équipe. Pour la suite, ça va évidemment lui faire beaucoup de bien ! Il est sorti agacé parce qu’il y avait des joueurs qui étaient exigeants avec lui et ils ont raison de l’être. S’il a marqué un très beau but, il est capable de faire beaucoup mieux dans le jeu ».

Wahi : « Une pensée pour mon ami Beka Beka »

Elye Wahi : « Avant de parler football, je voulais avoir une pensée pour mon ami Alexis Beka Beka, qui vient de vivre une situation compliquée et je lui apporte tout mon soutien. Avant le match, j’y ai beaucoup pensé. Quand j’étais sur le terrain, j’ai essayé de faire abstraction de tout ce qui est autour.

Mon but ? Il m’a fait énormément plaisir. Je ne me mettais pas une pression mais c’est vrai que je l’attendais. Aujourd’hui, il me fait du bien et permet à l’équipe de prendre les trois points. Pour un attaquant, marquer c’est important. Ce but, je l’attendais avec impatience car tous mes débuts de saison, j’ai toujours marqué tôt. Le fait que ça prenne un peu de temps, ça m’a porté préjudice. Aujourd’hui, ça va. C’est super ».

Thomasson : « Je suis un peu frustré mais c’est le football »

Adrien Thomasson : « On avait à cœur d’enchaîner après la victoire de la semaine dernière. On savait que ça n’allait pas être facile. Cela a été le cas. Cela a été serré jusqu’au bout. On a eu des occasions pour faire le break mais le plus important c’était de ne pas prendre ce but et de gagner ce match.

Mes ratés ? Il y avait un peu d’émotion de revenir ici. C’était la première fois ! Après, le football est un peu bizarre. Il y avait plus de sifflets que d’applaudissements quand je suis rentré mais j’ai fait abstraction. J'aurais dû tuer le match sur mes deux occasions. Je suis un peu frustré, mais c'est le football. Le plus important est que l’équipe gagne. Nous avons encore un grand match mardi. A nous de bien récupérer… »

