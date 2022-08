RC Lens : Haise voit quand même un bémol à la démonstration contre Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Présent en conférence de presse après la victoire du RC Lens à Monaco (4-1), Franck Haise était un coach heureux. « Ça fait du bien de gagner des matches et ça fait plaisir de les gagner ici, avec cette manière. C’est une belle récompense pour les joueurs. On a essayé d’être performant dans le recrutement, ensuite on essaye de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans ce club pour oser des choses. Pour prendre des initiatives aussi, il faut se sentir bien je pense. Il y a des moments plus durs dans une saison, mais aujourd’hui tout va bien », a-t-il reconnu.

Haise n'est pas pleinement satisfait

Content d'avoir pu « imposer quelque chose » à Louis II, le technicien a bien conscience de l'exploit réalisé par ses Sang et Or : « Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas perdu d’ailleurs. Pour ce match, on avait planché sur deux systèmes parce qu’on savait qu’ils étaient capables de faire évoluer le leur également. Il fallait bien ressortir les ballons face à une équipe qui est agressive. On est parvenu à déjouer leurs mises sous pression.»

Malgré cette prestation très aboutie, Franck Haise a quand même vu un bémol à la prestation quasi-parfaite de son équipe : « le manque d'exigence » sur coup de pied arreté qui a causé le but de Benoît Badiashile : « On sait que les coups de pied arrêtés sont un de leurs points forts. On n’a pas été très bons même s’ils ont des bons frappeurs et de la taille.» Pointilleux le coach !