RC Lens : Haise voit un bémol à la qualification contre Linas-Monthléry, les Sang et Or font un geste

Si le RC Lens n'a pas fait un gros match, Franck Haise ne boudait pas son plaisir d'être allé chercher sa qualification face à Linas-Monthléry (2-0) en 32e de finale de Coupe de France. A l'issue de la rencontre, le coach des Sang et Or était simplement heureux d'avoir pu faire la différence tout en gérant son turn-over :

« On est dans une semaine à trois matches et chacun d’entre eux a son importance. Notre collectif doit pouvoir s’y retrouver. Ce match nous a permis de faire jouer certains joueurs, des jeunes aussi. Il fallait faire un match sérieux, on sait ce qu’est la Coupe, on sait ce que Linas-Montlhéry est capable de faire. On a manqué un peu de justesse face au bloc qui était bien regroupé mais on a réussi à faire la différence ».