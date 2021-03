RC Lens : Haise voit un nouveau problème surgir à cause du Covid

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Initialement prévue pour ce week-end, la reprise du championnat de National 2 n'aura pas lieu. Après avoir ouvert cette possibilité, le Gouvernement est revenu sur sa démarche suite à l'agravation des chiffres de la pandémie. Une mauvaise nouvelle pour les réserves de clubs professionnels dont le RC Lens.

Si les Sang et Or solutionnent pour l'heure le problème en organisant des matchs amicaux (ce week-end contre la réserve d'Amiens), ce n'est pas la panacée pour Franck Haise. Ancien coach de l'équipe bis du Racing, le technicien comprend mieux que quiconque la problématique.

« C’est toujours embêtant quand il n’y a pas de compétition surtout que c’était proche de reprendre. Pour nous, le staff pro, mais aussi le centre de formation, avec des jeunes proches du groupe professionnel qu’on a besoin de voir jouer régulièrement mais aussi les plus jeunes qui ont besoin de passer des étapes, c’est certain que c’est dommageable. On s’adapte. Pour avoir une évaluation la plus précise possible des jeunes joueurs il faut pouvoir les voir en match. L’entrainement donne des indicateurs, la compétition en donne d’autres. Je sais que ça bosse là-dessus, il y a des rencontres avec les jeunes, on essaye d’avoir le plus d’éléments possibles sur leur progression », a glissé l'entraîneur artésien dans des propos relayés par Lensois.com.