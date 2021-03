RC Lens : Haise en route pour faire tomber un record

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après sa victoire à Saint-Etienne (2-1), le RC Lens n'a pas réussi à confirmer dimanche, en partageant les points avec des Messins accrocheurs, dans le duel des deux invités surprises de la première partie du tableau.

44 buts inscrits en 29 journées, un record pour un promu depuis 7 ans

Avec de résultat, Lens reste tout de même 6e à égalité avec le 5e, l'OM, avec un total de 45 points. Mais aussi avec 44 buts inscrits, ce qui est un record pour un promu à ce stade de la compétition depuis Caen en 2014-15 (44 buts également), comme le dévoile le site Stats du Foot. Le SM Caen avait finalement terminé 4e meilleur attaque de L1 avec 54 buts.