RC Lens : immense coup dur pour Kevin Danso

C’est hier soir que se jouaient le premier tour des barrages de la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe. La plus grosse surprise de la soirée est venue de l’Italie, éliminée à Palerme par la Macédoine du Nord portée par un but d’Aleksandar Trajkovski dans le temps additionnel (0-1).

On notera également l’élimination de l’Autriche du défenseur du RC Lens Kevin Danso (23 ans), qui n’a pas été retenu pour ce rassemblement. Son équipe a été battue sur la pelouse du Pays de Galles, où Gareth Bale a signé un doublé contre un but de Marcel Sabitzer. S’il devait rester cet été, les Sang et Or seraient donc tranquilles l’hiver prochain pendant la phase finale au Qatar.

Le site Lensois.com rappelle que la Pologne de Przemyslaw Frankowski est directement qualifiée pour la finale suite à la suspension de la Russie. Elle recevra la Suède mardi en finale.

