RC Lens : Issiaga Sylla livre ses vérités après son exclusion polémique en sélection

Alors que l'hypothèse d'une sortie nocturne a rapidement été évoquée pour expliquer cette exclusion, c'est en réalité une raison familiale qui a débouché sur l'exclusion du défenseur du RC Lens, comme nous l'expliquions plus tôt dans la journée. Et dans des propos accordés à ActuGuinée, le défenseur s'en est expliqué plus en détail.

Assurant avoir calé, dès sa convocation au rassemblement de la Guinée, la possibilité de quitter sa sélection au lendemain du match face au Cap Vert pour rejoindre sa famille frappée par le décès de sa belle-soeur, Issiaga Sylla semble avoir eu la mauvaise surprise de constater que le scénario posait finalement problème.

Le RC Lens l'a contacté pour revenir

« Aly Touré (coordinateur de la sélection) m’avait assuré que tout était mis en place pour que j’aille voire ma famille au lendemain du match. Mais, à ma grande surprise après le match, le coach, Didier Six a tenu un discours ferme devant l’effectif pour les sorties et autres permissions ». Le sélectionneur guinéen craignait que le défenseur lensois contracte le Covid-19. Or, Issiaga Sylla a déjà été infecté par le passé. L'adjoint Kaba Diawara et le médecin de la sélection auraient donc validé la possibilité d'une sortie.

Problème, au retour de sa visite nocturne à sa famille, des sanctions attendaient Issiaga Sylla. « Je vais voir le coach pour m’expliquer ce qui se passe réellement, il m’annonce que le président de la FGF a décidé de me remplacer et sanctionner pour le match retour pour la simple raison que j’ai pas voulu respecter le protocole sanitaire ». Contraint de présenter ses excuses, le défenseur lensois a donc quitté le rassemblement alors que, de son côté, le RC Lens aurait demandé à Sylla de revenir dans le Nord.