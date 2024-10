RC Lens : jamais deux sans trois à Geoffroy-Guichard ?

Ce sera un affrontement attendu. Entre deux équipes historiques de la Ligue 1, des supporters qui s'apprécient et un cadre attrayant puisque le stade Geoffroy-Guichard affichera complet. Ce sera samedi, 19 heures, pour un ASSE-RC Lens qui peut et doit permettre aux deux formations de poursuivre leur avancée dans ce championnat 2024-2025.

Une défaite en quatorze ans

Au cours du passé, le RC Lens n'a pas toujours bien voyagé dans le Forez. La preuve, en 53 matches, comme le rappelle ASSEstats, les Sang et Or ne se sont imposés qu'à 12 reprises. Et ont obtenu le nul 13 fois pour 28 défaites. Plus encourageante, en revanche, la série en cours. Car les Lensois restent sur deux victoires dans le chaudron (2-1, 3-2) et n'ont concédé qu'une seule défaite depuis l'année 2010, lorsqu'ils avaient balayé les Verts au mois de mai avec un net succès, 4-1.

Reste désormais à savoir si la tendance se confirmera. Ou pas.