RC Lens : Jean-Louis Leca a reçu un beau cadeau des Sang et Or

Dimanche dernier, Jean-Louis Leca a disputé son 100e match toutes compétitions confondues avec le RC Lens lors du match nul concédé face à Brest (1-1). Avec les Sang et Or, le gardien de 35 ans totalise 45 victoires et 41 clean-sheets.

La surprise du RC Lens pour Leca

Jean-Louis Leca Credit Photo - Icon Sport

Une semaine après avoir passé ce cap symbolique, Jean-Louis Leca a reçu un cadeau de la part du club lensois avant le match face au Nîmes Olympique, remporté 2-1 par les hommes de Franck Haise. L'ancien portier de Bastia s'est vu offert un cadre avec son maillot floqué à son nom avec le numéro 100.

Et de 💯 ! Jean-Louis Leca a disputé son 100e match sous les couleurs sang et or, dimanche dernier, à Brest. Aujourd'hui c'est l'occasion, à la maison, d'immortaliser ce cap symbolique !

— Racing Club de Lens (@RCLens) April 25, 2021