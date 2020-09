RC Lens : Jean-Louis Leca fait face à une vraie menace depuis cet été !

Cet été, le RC Lens a beaucoup recruté et même préparé l'avenir à certains postes. C'est notamment le cas dans les buts où l'international vénézuélien Wuilker Farinez a débarqué en prêt avec option d'achat en provenance de Millonarios FC, le club colombien de l'actionnaire Joseph Oughourlian. S'il est arrivé pour être la doublure de Jean-Louis Leca, le Sud-américain pourrait vite devenir une vraie menace pour le portier des Sang et Or.

En tout cas, du côté des supporters on pense que Farinez est taillé pour bousculer la hiérarchie initialement établie par Franck Haise. En effet, lors du dernier sondage réalisé par Lensois.com, 56% des fans artésiens pensent que le Vénézuélien « a les qualités pour s'imposer » alors que 44% estiment qu'il devra se contenter des miettes laissées par Jean-Louis Leca.

Une chose est sûre : si Wuilker Farinez veut déboulonner le titulaire en place, il lui faudra être meilleur que contre Charleroi jeudi dernier. Sur ce match, le Vénézuélien avait notamment offert un but sur un plateau au club belge avec sa mauvaise relance...