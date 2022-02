RC Lens : Leca valide la nouvelle donne chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Jean-Louis Leca a effectué toute sa carrière en France. À 36 ans, il est plus proche de la fin de carrière que de son commencement. À Lens, on prépare le futur avec le jeune gardien Wuilker Fariñez. Une alternance a donc été mise en place avec les deux portiers des Sang et Or.

Cependant, cela ne décourage pas Jean-Louis Leca et il le fait savoir. "J’ai souvent répété que l’important n’était pas l’individualité, mais le club. Aujourd’hui, ce n’est pas Jean-Louis Leca ou Wuilker Fariñez, mais le club. Depuis que l’on m’a annoncé ça il y a un mois, je suis toujours le même, j’ai toujours le même plaisir à m’entraîner et à performer. J’ai dit que j’allais accompagner mon successeur, ça a été pensé par les dirigeants, on m’en a parlé, on a pensé ce projet ensemble et je suis très fier, très honoré d’avoir eu Wuilker.

Depuis dix-huit ans, je me lève tous les lundi matin en étant persuadé que j’allais jouer le week-end. Et aujourd’hui, je me lèverai encore en étant persuadé que je vais jouer le week-end qui va arriver. Quand on va me dire que je ne jouerai pas, et bien je serai derrière mon numéro 1 comme je l’ai toujours été »

⏺️ Le live de Franck Haise et Jean-Louis Leca avant #FCLRCL c'est ici 👇#JourDeConf — Racing Club de Lens (@RCLens) February 4, 2022