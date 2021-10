RC Lens : Jérome Rothen demande pardon à Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Jérome Rothen fait son Mea Culpa à Franck Haise. Le chroniqueur de l’émission Rothen s’enflamme qui a animé sur une émission spéciale RC Lens il y a peu sur RMC Sport, a reçu Franck Haise à son micro. Lui qui avait été très critique en début de saison dernière, le jeune pas assez charismatique notamment, a tenu à lui présenter ses excuses.

« Il y a quelques mois, je n’avais pas été très cool avec vous. C’est vrai que je vous avais jugé un petit peu trop vite, concède-t-il. Il faut reconnaître ses erreurs. Mon analyse faisait suite à un match contre le PSG l’année dernière. J’avais dit qu’il vous manquait des choses. Je reconnais que je me suis bien trompé. Donc je voulais le dire face à vous et dire tout le bien que je pense de vous depuis cette période » a lâché l’ancien joueur du PSG. Faute avouée à moitié pardonnée ?

