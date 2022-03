RC Lens : Jonathan Clauss a craqué, il vide son sac !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

À 29 ans, Jonathan Clauss connaît sans doute la meilleure saison de sa carrière avec le RC Lens. Le défenseur droit lensois a quand même connu une période de vide cette saison durant plusieurs semaines, après plusieurs rumeurs sur une sélection en Équipe de France. Un passage qu’il est parvenu à surmonter grâce à une méthode.

Pour France Bleu, il est revenu sur ce moment : « À un moment donné, il y a eu beaucoup d’informations, beaucoup de choses qu’on ne veut pas lire, mais qu’on lit quand même. Il a fallu du temps un peu, mais ça y est, je me retrouve aussi. Ce n’est pas la pression, c’est un surplus de nervosité, un surplus de stress. Il faut pleurer. Je me forçais à ne pas le faire et j’en ai parlé avec ma copine. À un moment donné, elle m’a dit : “Mais il n’y a pas que les faibles qui pleurent“. Ça m’a fait un bien fou. »

