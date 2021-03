RC Lens : Jonathan Clauss console le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le RC Lens a joué un mauvais tour au RC Strasbourg en s'imposant en Alsace ce week-end, confirmant son super parcours et ses ambitions d'accrocher un ticket européen. A l'inverse, Strasbourg est toujours en plein doute, avec seulement 4 points d'avance sur le barragiste, Nîmes. Mais selon Jonathan Clauss, formé au Racing, le club alsacien va s'en sortir.

« Je ne me fais pas plus d'inquiétude que ça »

« J’étais un peu inquiet en début de saison car les résultats étaient vraiment très compliqués, mais là ça remonte bien la pente, a confié le piston droit du RCL à Alsasports. Comme on le disait dans le vestiaire, plein d’équipes vont se casser les dents ici parce que c’est extrêmement compliqué à manœuvrer et ils sont dangereux jusqu’à la dernière seconde. Je ne me fais pas plus d’inquiétude que ça concernant le maintien de Strasbourg en Ligue 1. »