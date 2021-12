RC Lens : Jonathan Clauss fait une annonce prometteuse pour 2022

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens a fini un peu l'année en queue de poisson après avoir déraillé à Brest (0-4) avant d'enchaîner cinq autres matchs sans victoire, cela n'empêche pas les Sang et Or de garder le sourire. Comptant parmi les meilleurs Lensois du début de saison, Jonathan Clauss a tenu à faire passer un petit message aux fans artésiens avant de partir en vacances :

« 1ere partie de saison terminée, avec des hauts et des bas, mais toujours avec la même détermination. Merci à tous les supporters, partout en France, de nous accompagner et de nous donner encore plus de force. On va revenir encore plus fort soyez en sûr ! », a expliqué sur Twitter le piston lensois.

On espère revoir en 2022 la belle équipe qui nous avait enthousiasmée sur la première partie de saison...

