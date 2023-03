RC Lens : Jonathan Gradit veut éviter "la place du con" en fin de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A l'instar de son coach Franck Haise, qui ne se donne « pas de limites » et en parle de plus en plus ouvertement, Jonathan Gradit n'a pas masqué ses envies de ramener lui aussi l'Europe au RC Lens.

« C’est difficile de se cacher lorsqu’on est 2e à dix journées de la fin. Mais on va essayer de tout faire tout en gardant en tête que l’an dernier on s’est fait rattraper par tout le monde. On a fini 7e à deux reprises, c’était un peu la place du con. On était frustré mais là on sait qu’on veut jouer l’Europe, simplement, c’est beaucoup de travail, on sait que c’est difficile surtout qu’on aura un calendrier qui sera relevé après la trêve. Je pense qu’on est capable de le faire ».

Avec 57 points à dix journées de la fin et aujourd'hui 8 points d'avance sur la 5e place tenue par le LOSC, le Racing a quand même une vraie chance d'atteindre cet objectif.