RC Lens : Thomasson a déjà ébloui Haise, Oughourlian a un projet Socios à Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si, à l'exception de Guingamp et de Bastia, peu de clubs français ont franchi le cap des Socios, certains clubs d'envergure commencent à y penser... Et pas seulement pour faire de la com'. Alors qu'à Saint-Etienne les « Socios Verts » tentent de se structurer, au RC Lens c'est carrément la direction qui a ce projet en ligne de mire. Dans l'émission « Passe D » sur la chaîne Twitch de la Ligue 1, Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens a reconnu que ce plan était « dans la tête » de l'actionnaire Joseph Oughourlian (Amber Capital). Par ailleurs, Franck Haise est déjà conquis par sa recue hivernale Adrien Thomasson après la qualification du RC Lens en 16es de finale de la Coupe de France à Brest (3-1). « Une activité de tous les instants, une intelligence de jeu, un volume de jeu très important, énumérait le technicien. Il peut jouer sous pression, sait les zones où il faut aller, marque un joli but de la tête... Une très belle première titularisation. » « On trouve que ça nous colle bien, notamment pour impliquer les fans. On aimerait bien que cela se fasse après l’acquisition du stade qui est en discussion actuellement avec la mairie. On essaye de faire les choses dans l’ordre. Un club, il lui faut un patrimoine structurel, ça ne pas être que de posséder des joueurs. Pour l’instant, il n’est pas question d’aller en bourse, comme Lyon, mais juste de viser l’actionnariat populaire. »

Le RC Lens veut s'ouvrir aux Socios Comme l'a fait savoir son directeur général Arnaud Pouille, la direction du RC Lens envisage de plus en plus sérieusement de faire rentrer les supporters dans l'actionnariat du club. Le plan de Joseph Oughourlian étant de racheter Bollaert-Delelis d'abord.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life