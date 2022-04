RC Lens : Oughourlian investit dans un nouveau club en Espagne, des retombées en vue ?

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Actionnaire majoritaire du RC Lens, Joseph Oughourlian est rentré au capital d'un nouveau club après les colombiens de Millonarios et les italiens de Padoue. En effet, comme annoncé par El Pais, le PDG d'Amber Capital va rentrer dans le board du Real Saragosse à hauteur de 5%.

Interrogé par L'Equipe, Joseph Oughourlian a confirmé son investissement en Espagne : « Je confirme mon entrée au capital du Real Zaragoza S.A.D aux côtés de décideurs de haut niveau issus de clubs de Liga et de MLS notamment, avec lesquels j'entretiens des liens étroits. Si cette prise de participation est tout à fait symbolique, elle ouvre la voie à des échanges continus, des synergies possibles entre des modèles internationaux qui ont des trajectoires ascendantes ».

Et l'intéressé a reconnu que des synergies étaient possibles : « L'idée est de prendre part à une aventure humaine et sportive autour d'un projet à fort potentiel avec des personnes de haut niveau qui sont par ailleurs des amis. C'est aussi l'occasion de m'ouvrir et de créer les conditions d'échanges privilégiés avec des clubs de différents horizons ».

