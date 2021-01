RC Lens : Kakuta a eu un gros frémissement grâce au PSG

Le public de Bollaert manque au RC Lens et c’est sans doute une raison pour laquelle les Sang et Or ont autant de mal à se faire respecter par leurs adversaires à domicile cette saison. Gaël Kakuta en a convenu hier en conférence de presse avant le périlleux déplacement à Montpellier (samedi, 17h). Le meneur des Sang et Or se rappelle surtout combien l’apport des supporters lensois avait été décisif lors du prestigieux succès contre le PSG le 10 septembre (1-0).

« L'impression que le stade était plein à craquer »

« On a joué le PSG avec 5 000 personnes et j'ai l'impression que le stade était plein à craquer. Je n'imagine même pas ce que cela peut donner si c'était réellement le cas, s’est-il souvenu à propos des huis-clos infligés par la crise sanitaire. C'est chiant de penser que nous aurions pu avoir de meilleurs résultats à domicile si le stade avait été plein. On a pris l'habitude de jouer sans public. On nous met des bandes-son. C'est marrant mais ça ne remplacera jamais la présence du public. J'espère que nous atteindrons nos objectifs. Et si on a la chance de retrouver nos supporters d'ici la fin de la saison, ce sera un vrai plus. »