RC Lens : Kakuta a vu un phénomène émerger chez les Sang et Or

Gaël Kakuta était présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Franck Haise à deux jours du déplacement du RC Lens sur la pelouse du SCO d'Angers, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Devant les médias, le milieu offensif des Sang et Or s'est montré dithyrambique envers son coéquipier, David Pereira Da Costa, le qualifiant même de "phénomène".

"David, comme tout le monde le sait, est un joueur à fort potentiel. Si je peux l’aider sur quelques aspects sur lesquels moi j’ai pu avoir des difficultés à son âge, je lui donne le petit coup de main. Quand j’étais jeune, j’ai pu avoir des moments où je me suis un peu plus relâché, où je me suis contenté de ce que je savais faire. Quand je peux avoir cette impression, je lui lance un petit pic et l’action d’après il va mettre une lucarne comme pour me dire : "Ferme ta bouche, t’inquiètes !" Il est à l’écoute et c’est le plus important. Quand il joue, il est performant, il a faim comme tout le monde. Avec l’exigence et l’intensité que tous les joueurs mettent, ça lui permet aussi d’élever son niveau d’exigence, de donner le maximum. C’est un monstre, un phénomène."

