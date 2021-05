RC Lens : Kakuta chauffe les Lillois et prévient l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Ce pourrait être LE match décisif de cette fin de saison. Pour l'obtention du titre final, avec le LOSC qui, si il gagne ses trois derniers matches, sera sacré. Pour la Ligue Europa, avec le RC Lens, qui, en cas de succès face aux Lillois, mettrait l'OM en danger avant son déplacement à Saint-Etienne. De l'enjeu, donc, mais une bonne dose de confiance dans les rangs lensois, notamment si l'on se fie aux propos de Gaäl Kakuta, tenus ce jour en point-presse.

"Le derby sans public, c'est nul, mais je sais qu'on a le soutien des supporters, ce qui est motivant. Tout le monde connaît la rivalité, je suis ici depuis que je suis tout petit. C'est un match spécial. Mais contrairement au match aller, à Lille, il y a cette fois beaucoup plus de maturité chez nous. Maintenant, on est aussi bons d'un point de vue défensif qu'offensif. Et puis, si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Moi, je préfère que Paris soit champion."

Quant à la concurrence de l'OM, et même celle du Stade Rennais, pour la 5e place de Ligue 1, Kakuta a aussi réponse à tout. "On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire."