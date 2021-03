RC Lens : Kakuta, Coupe de France, Badé... Haise a encore des doutes avant Metz 

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Franck Haise a donné des nouvelles de son infirmerie pour affronter le FC Metz dimanche à Bollaert (15h) avec quelques doutes sur certains joueurs. « Kakuta, Ganago et Pereira Da Costa, j'espère avoir les 3 sur la séance de demain pour faire des choix mais ils ont eu une semaine un peu différente, a-t-il expliqué en conférence de presse. Trois jeunes iront avec la réserve en amical, Pandor, Oudjani et Boura. Le match amical de la réserve sera contre la réserve d'Amiens. »

L’entraîneur du RC Lens est ensuite revenu sur l’élimination prématuré en 16es de finale de la Coupe de France samedi face au Red Star (2-3) et attend une réaction de ses troupes. « J'espère que le groupe a digéré l'élimination, a-t-il poursuivi. On s'est retrouvé mardi, on a débriefé. On était déçu, c'est plutôt nous qui avons laissé espérer par un certain relâchement face à une équipe qui n'a rien lâché et qui a mérité mais on est grandement fautif. Cahuzac avait joué 3 jours plus tôt à Saint Etienne en donnant beaucoup et le terrain était peu propice. Il est probable qu'il aurait pu gérer des temps faibles du match. »

On doit progresser dans la rigueur de chaque instant »

Au sujet du choc contre le FC Metz, autre prétendant surprise à l’Europe, Haise a dit tout son respect. « Lens-Metz n'est pas un choc européen, c'est un match comme les autres qui va compter pour notre fin de saison comme d'autres. Metz est une équipe qui a un staff très expérimenté, beaucoup de connaissance, d'expérience. C'est une équipe très bien organisée, qui défend avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de qualité. J'espère qu'on a avancé depuis le match aller, mais eux aussi ont avancé, a-t-il analysé. On fait partie des belles surprises du championnat, ce qui compte est de le rester le plus longtemps possible. L'objectif d'un staff est de faire progresser les joueurs et un collectif, je pense qu'on a notamment progressé dans l'animation off face à des blocs plus resserrés. On doit progresser dans la rigueur de chaque instant. »

Haise a bon espoir pour Badé chez les Bleuets

Enfin, le coach du RC Lens verrait bien Loïc Badé intégrer la prochaine liste de l’équipe de France Espoirs pour les matches à venir même s’il n’a aucune certitude sur le sujet. « Les Espoirs pour Badé ? Je pense qu'il fait partie des joueurs suivis, ce serait pas incohérent de le voir dans une liste, mais il y a un tel vivier à ce poste en France... Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Loïc mais à lui de continuer à progresser », a-t-il conclu.