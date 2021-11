RC Lens : Kakuta se rapproche du Mondial... après une victoire polémique

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Meneur de jeu du RC Lens, Gaël Kakuta se rapproche de son rêve de disputer une Coupe du Monde avec la République Démocratique du Congo. Ce dimanche, les Léopards ont remporté à Kinshasa la « finale » de leur groupe face au Bénin (2-0, buts de Dieumerci Mbokani et Ben Malango). Un résultat qui permet à la RDC de se qualifier pour l'ultime étape : un barrage aller-retour face à un autre vainqueur de groupe.

Si le maitre à jouer des Sang et Or peut être très satisfait de cette nouvelle lui qui s'est détourné de l'équipe de France (où il avait trusté toutes les sélections en catégorie jeunes) pour défendre les couleurs du pays de ses parents, le scénario du match en fait quand même tousser plus d'un.

En effet, alors que les Ecureuils du Bénin étaient en tête avant le match, la « RDC » a bénéficié de conditions de jeu très avantageuses... Avec notamment un penalty incroyable offert en début de match par l'arbitre Monsieur Otogo-Castane. La République Démocratique du Congo connaîtra son adversaire final sur les barrages de mars 2022 le 18 décembre prochain.

Ce dimanche, l'Espagne reçoit la Suède dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Roja est à 1,32 contre 4,30 le nul et 8,50 pour les Scandinaves.

Le pénalty sifflé contre le Bénin face à la RDC dans ce match crucial 😳 pic.twitter.com/qy06eIOmcr — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 14, 2021

2-0 pour RDC. C'est plié. Penalty bidon et huis clos pas respecté avec une tribune remplie et ambiancée par une fanfare. Only in Africa... #RDCBEN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 14, 2021