RC Lens : Kalimuendo aux portes d'un Top 10 historique des Sang et Or

Buteur dimanche dernier lors du 8e de finale de Coupe de France perdu contre l'AS Monaco (2-4), Arnaud Kalimuendo a atteint la barre des 15 réalisations toutes compétitions confondues avec le RC Lens. Ce qui fait un ratio de près d'un but tous les trois matches puisqu'il a disputé 49 rencontres. Le joueur prêté par le PSG n'a que 20 ans mais on comprend mieux pourquoi les Sang et Or seraient prêts à miser gros sur lui cet été pour le transférer définitivement en Artois.

Ce jeudi, un supporter du Racing a rappelé sur Twitter que le 1er février, le mythique Maryan Wisniewski a fêté ses 85 ans. Lensois de 1953 à 1963, il en est l'un des meilleurs buteurs (105 buts en 315 matches) mais surtout le jeune attaquant le plus prolifique de l'histoire puisqu'il avait frappé à 61 reprises avant d'avoir 21 ans ! Kalimuendo, qui aura cet âge le 20 janvier 2023, aura du mal à le rattraper. Mais encore trois buts et il fera son entrée dans le Top 10 des meilleurs buteurs lensois de moins de 21 ans ! Un objectif largement à sa portée et qui pourrait commencer dès ce week-end avec le déplacement à Lorient.

C'est l'anniversaire de Maryan Wisniewski, l'un des meilleurs buteurs du #RCLens (105 buts en 315 maths), et meilleur buteur de -21 ans dans l'histoire du club.



On notera l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo dans ce classement ! pic.twitter.com/wlMCrBjOUu — RCLens Database (@RclensDatabase) February 1, 2022