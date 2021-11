RC Lens : Kalimuendo remercie l'un de ses coéquipiers

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Franck Haise à deux jours de la réception de Brest, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a tenu à remercier Florian Sotoca de lui avoir laissé tirer le pénalty face au Stade de Reims (2-0), le 1er novembre dernier. Depuis, l'attaquant des Sang et Or, de nouveau prêté cette saison par le Paris Saint-Germain, enchaîne les buts.

"Le pénalty que me laisse tirer Florian Sotoca, c'est un tournant. Avant ce but, j’étais performant, assez bien, j’essayais de provoquer mais j’étais moins libéré. Mon rôle est de marquer avant tout et ce très beau geste de Florian m’a permis de relâcher un peu la pression que j’avais de marquer mon premier but de la saison. Après ça s’est enchainé. C’est arrivé au bon moment", a déclaré Arnaud Kalimuendo devant la presse.

