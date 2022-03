RC Lens : Kalimuendo revient sur sa mauvaise passe devant les buts

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

A l'image du RC Lens, Arnaud Kalimuendo est branché sur courant alternatif depuis le début de la saison. Au top à la fin de l'été et au début de l'automne, le jeune attaquant a sombré comme son équipe vers la fin de la phase aller. Et depuis, il peine à relever la tête, en témoigne cette statistique (1 but inscrit en 2022) indigne de son talent. Actuellement avec l'équipe de France Espoirs, le joueur prêté par le PSG a expliqué à La Voix du Nord qu'il évitait de se prendre la tête avec ce genre de choses.

"C'est aussi la période où le championnat est le plus corsé. Mais je n'ai pas à douter de mes capacités, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de garder la sérénité, de travailler et à un moment, ça va sourire. Avec les Bleuets, ce n'est pas le même contexte, on a des tactiques, des joueurs différents. J'espère que ce rassemblement me permettra d'alimenter ma confiance en moi. Mais je suis serein, tranquille."

Raphaël Nouet

Rédacteur