RC Lens : Kalimuendo voit loin avec les Sang et Or, son avenir au PSG ne le préoccupe pas

Auteur d'un doublé face à Reims avant la trêve et une nouvelle fois performant avec l'équipe de France Espoirs, Arnaud Kalimuendo (19 ans) a repris sa marche en avant avec le RC Lens. Dans des propos accordés à RMC Sport, l'attaquant prêté par le PSG a évoqué le début de saison avec confiance.

« Pourquoi pas accrocher quelque chose de beau ? »

« On a un bon groupe avec beaucoup de qualités. Cela ne m’étonne pas. Il faut que l’on reste humbles et travailleur car nous savons tous que ce n’est que le début du championnat et que la saison est encore très longue. On va se donner les moyens pour continuer sur cette belle dynamique et pourquoi pas accrocher quelque chose de beau ? », a glissé l'attaquant prêté sans option d'achat.

Sur son avenir censé s'écrire à Paris, Arnaud Kalimuendo n'a pas souhaité s'épancher plus que ça : « Là, pour l‘instant je suis plus focalisé sur mes ambitions avec le RC Lens donc je ne pense pas à l’avenir. J’aurai le temps de penser à cela après ».