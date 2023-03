RC Lens : l'absence de Saïd à l'origine des problèmes offensifs ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Demain à Clermont, le RC Lens va tenter de mettre un terme à son horrible série de matches sans victoire à l'extérieur (5 nuls, 1 défaite). Il en va de sa capacité à lutter pour une place qualificative pour la prochaine Champions League. Mais pour cela, il va falloir réveiller un compartiment offensif en sommeil depuis le festival contre Paris (3-1) le 1er janvier. Loïs Openda n'a plus marqué depuis 11 matches et un déplacement à Strasbourg (2-2), Florian Sotoca est lui aussi dans le dur (17 matches). Et pour le site Lensois.com, l'absence de Wesley Saïd, blessé et qui pourrait faire sa rentrée début avril, n'y est peut-être pas étrangère... "Wesley Saïd, qui devrait revenir après la trêve de fin mars, pourrait aussi faire beaucoup de bien, peut-on lire sur le site. L’attaquant n’a démarré que 6 journées de championnat cette saison, mais il manque cruellement depuis début février. Adroit depuis le début de l’exercice (6 réalisations en moins de 600 minutes jouées !), il apportait une solution très crédible à Franck Haise pour faire jouer la concurrence derrière Loïs Openda tout en représentant un joker de choix pour aider son équipe à bien terminer les rencontres." 📍 Clermont

Pour résumer Si le RC Lens est beaucoup moins aérien depuis le début de l'année 2023, c'est notamment parce que son compartiment offensif ne tourne plus à plein régime. L'absence sur blessure de Wesley Saïd pourrait être à l'origine de ce souci...

