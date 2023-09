RC Lens : une grande nouvelle officialisée ce mercredi !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

On en saura donc plus sur le nouvel actionnaire du RC Lens ce mercredi. Et pour cause, en compagnie notamment de Xavier Bertrand, président de la région des Hauts de France, Joseph Oughourlian, le président du club Sang et Or réunit la presse pour évoquer dans le détail l'arrivée dans le capital de la société Side Invest, dédiée au divertissement. 10% du club pour Side Invest Cette opération devrait permettre au club lensois de franchir un cap sur le plan financier avec un investissement, estimé par nos confrères de l'Equipe, à vingt millions d'euros environ. Side Invest rejoint donc Joseph Oughourlian dans l'actionnariat et devrait détenir près de 10% du club. Présentation attendu à 15 heures au centre d'entraînement de la Gaillette. Podcast Men's Up Life Pour résumer C'était attendu, ce sera officiel dans la journée. Au centre d'entraînement de la Gaillette, Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, va présenter dans le d"tail l'arrivée d'un nouvel actionnaire au sein du club. Il s'agit de Side Invest, société régionale d'investissement public-privé.

Benjamin Danet

Rédacteur