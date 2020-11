RC Lens : l'analyse pointue d'un grand fan sur le début de saison sang et or

Depuis la Turquie, où il joue aujourd'hui (Fenerbahçe), Nando De Colo a bien du mal à suivre le Racing Club de Lens. Ce qui le chagrine car ce natif de Sainte-Catherine, dans la banlieue d'Arras, est un grand fan des Sang et Or, qu'il supportait dans sa jeunesse dans les tribunes de Bollaert. Néanmoins, il suit l'actualité du Racing à travers les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de livrer une analyse bien sentie du début de saison des hommes de Franck Haise au podcast Culture Sang et Or.

"Il faut garder les objectifs en tête et ne pas s'enflammer"

"On sait à quel point c’est toujours difficile de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 surtout avec un groupe assez nouveau. Le fait de commencer la saison sur ces résultats, c’est plus qu’encourageant. Il faut garder les objectifs en tête et ne pas s’enflammer pour la moindre victoire. Il y a bien sûr eu des points lâchés comme à Nice où Lens a clairement dominé. Il y a eu 2 erreurs défensives payées cash et c’est là qu’on voit l’expérience des autres équipes. Mais est-ce que ce n’est pas mieux de débuter par une défaite et se remotiver contre un Paris diminué puis enchainer les victoires que le contraire ?"

"Maintenant, il faut garder le rythme et les amicaux servent quand même (ndlr : le RC Lens vient de combler la trêve internationale avec une victoire 3-1 à Anderlecht). Jouer contre Reims sans avoir joué les 2 dernières semaines, c’est compliqué. En tant que sportif de haut niveau, je sais ce que le rythme de jeu signifie et aujourd’hui je pense que le résultat est très bien, sans oublier qu’il y a 2 matches de retard."