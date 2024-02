RC Lens : l'arbitre, autre motif d'espoir face à Fribourg

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

C'est assez rare pour être signalé : il devrait y avoir deux Frankowski sur la pelouse de Bollaert jeudi pour le match d'Europa League entre le RC Lens et Fribourg. Przemislaw devrait être titularisé par Frank Haise alors que Bartosz arbitrera la partie. Les deux sont polonais et il ne doit pas y avoir de lien de parenté, sinon l'UEFA n'aurait pas pris le risque de désigner cet arbitre pour cette rencontre. Mais qu'importe car Bartosz Frankowski réussit plutôt bien aux clubs français.

Il était de Milan-LOSC (0-3) en 2020-21

Depuis le début de sa carrière, le sifflet de 37 ans a dirigé à quatre reprises des équipes hexagonales, pour un bilan de trois victoires (de Bordeaux, Lille et l'OM) et une défaite (Rennes). C'est lui qui était à San Siro quand les Dogues ont infligé un magnifique 3-0 à l'AC Milan, avec un triplé de Yusuf Yazici. En 2022, il avait officié lors d'un bouillant Qarabag-OM et n'avait pas vu que le futur Stéphanois Ibrahima Wadji avait marqué après avoir accompagné le ballon de la main. Il avait été "sauvé" par l'honnêteté du Sénégalais, qui avait reconnu son geste.

2021-22 - barrages d'Europa League Conférence - Qarabag - OM 0-3

2020-21 - phase de poules de la Champions League - Rennes - FC Séville 1-3

2020-21 - phase de poules de l'Europa League - AC Milan - LOSC 0-3

2017-18 - tour préliminaire de l'Europa League - Bordeaux - Videoton 2-1

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Bartosz Frankowski sędzią meczu Ligi Europy! 🔥

W czwartek, o godzinie 21:00 poprowadzi mecz

RC Lens (FRA) - SC Freiburg (GER)

Asystenci: Marcin Boniek, Jakub Winkler

Techniczny: Damian Kos

VAR: Tomasz Kwiatkowski, Piotr Lasyk@PrawdaFutbolu @SportINTERIA pic.twitter.com/zuFOAISYey — Łukasz Rogowski (@zawodsedzia) February 13, 2024

Podcast Men's Up Life