RC Lens : blessé, retour à Bollaert, Mercato... Haise balaye tous les sujets avant l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le point santé

« On va récupérer Jonathan Gradit et Facundo Medina qui ne sont plus suspendus. Les recrues ont une semaine de plus. Massadio Haïdara, Wesley Saïd et Charles Boli. Ce dernier reprendra avec Varane en équipe réserve. »

Le retour à Bollaert

« C'est un sentiment de joie de retrouver Bollaert plein. On a tous envie d'y être. Concernant l'émotion, je ne l'ai pas évoqué encore. Ils ont tous joué dans le football d'avant, celui que l'on aime (…) J'ai vécu un premier baptême en 1972, ce sera mon 2e dimanche. Ce sera un super moment pour tout le club. Ca fait 10 ans que le club n'a pas évolué chez lui avec un stade plein ».

Le style lensois amené à évoluer ?

« Le contenu me fait plus poser des question que le résultat. Gagner des matches est toujours mieux (…) On a pris un bon point à Rennes. Nos adversaires ont fait un bon match. On a fait une première mi-temps où il nous a manqué des choses. On a mieux géré en seconde période (…) Le pressing haut est l'une des caractéristiques. C'est ce qui est le plus collectif, ça demande une coordination de chacun ».

La nécessité de relancer Ganago

« J'ai vu Ignatius ce matin. Nous avons eu une discussion sur nos attentes. J'ai envie de retrouver le Gana qui nous avait fait du bien en début de saison dernière. »

Pas jaloux du PSG et de Messi

« Il y a des clubs qui ont 10 - 15 fois notre budget. Je suis très content des joueurs à disposition. Nos dernières recrues sont intelligentes, ils comprennent vite le football. »

Sur la nouvelle recrue polonaise à Lens

« On suivait Frankowski depuis un moment. Le fait qu'il soit Polonais à Lens n'est qu'un plus. On l'a pris d'abord car c'est un très bon joueur de football. Il a fait son premier entraînement sur le terrain Sowinski, un beau clin d'oeil. »

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com.