RC Lens : l'aventure Charleroi se complique pour Guillaume Gillet

Non conservé par le RC Lens à l'issue de son contrat en juin, Guillaume Gillet (36 ans) a quitté l'Artois avec beaucoup de regrets. Néanmoins, l'ancien international belge a vite retrouvé le sourire du côté de Charleroi puisque son club est aujourd'hui en tête de la Jupiler League. Un succès collectif qui s'accompagne cependant d'un glissement sur le banc du milieu de terrain.

De cas contact Covid-19 à remplaçant

Titulaire en début de saison, Guillaume Gillet a perdu sa place à cause de la Covid-19. Considéré comme cas contact en septembre, l'ancien Lensois avait été contraint de rester à l'isolement sur un match important. Match où son remplaçant a brillé. Depuis, Gillet se retrouve assigné à un rôle de joker de luxe.

Dans les colonnes de La Libre, Guillaume Gillet a évoqué son « sentiment désagréable » d'avoir été éjecté de l'équipe à cause du virus. « Je suis de nature à ne pas être content quand je ne suis pas sur le terrain. Mais je sais aussi qu’il y a des périodes où il faut faire un petit tour sur le banc. Et je n’ai pas de problème avec ça. Je suis serein parce que le coach est très franc avec moi. Ça me permet de relativiser et je sais comment ça se passe en foot et que j’aurai encore beaucoup de temps de jeu cette saison », a-t-il glissé.