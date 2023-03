RC Lens : l'entraîneur de Clermont reconnait la supériorité sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Incapable de s'imposer à l'extérieur en Ligue 1 depuis l'automne, le RC Lens a remis les pendules à l'heure cet après-midi à Clermont (4-0). Les Sang et Or n'ont pas fait de quartiers avec le triplé de Loïs Openda en quatre minutes et demi au cœur de la première période. Au coup de sifflet final, l'entraîneur auvergnat, Pascal Gastien, ne pouvait que constater les dégâts et reconnaître la supériorité artésienne, même s'il regrettait des "erreurs monumentales" dans son camp.

« Lens est un ton au-dessus de nous mais on fait de trop grosses erreurs, a déclaré Gastien à Prime Vidéo. Face à une telle équipe, on ne peut pas se permettre ce qu’on a fait. Autant que ça arrive une seule fois et que cela soit classé car cela nous fait du mal. On perd 4-0 à domicile mais on fait des erreurs monumentales. On a fait beaucoup d’efforts pour récupérer le ballon car quand Lens a le ballon, ils le tiennent pas mal de temps. On a eu du mal à prendre la profondeur, à s’installer, à faire plusieurs passes de suite. Il faut oublier et passer à autre chose. C’est un coup d’arrêt entre guillemets. »