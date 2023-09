RC Lens : l'entraîneur du FC Séville encense Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Quel contraste pour le RC Lens, entre sa volcanique fin de saison dernière et son entame d'exercice complètement ratée ! Les Sang et Or sont au plus mal en Ligue 1, où ils pointent à la dernière place avec un point en cinq matches et cela gâche forcément leurs retrouvailles avec la Champions League. Mais l'entraîneur du FC Séville, José Luis Mendilibar, se méfie. En conférence de presse, il a complimenté son homologue artésien, Franck Haise.

"Ils ont un style de jeu très clair"

"Ils ont perdu plusieurs joueurs, partis dans d'autres championnats. Ils ont mal commencé la saison et n'ont fait qu'un nul en cinq journées. Ils ne sont pas encore à leur niveau de la saison passée, mais ils ont un entraîneur qui est là depuis cinq ans et je ne crois pas qu'ils soient nerveux à cause de cette entame manquée. Ils ont un style de jeu très clair, qui ne leur donne pas de résultat pour le moment, mais je suis sûr qu'ils n'en changeront pas. Ils apprécient la profondeur et si tu leur laisses des espaces, ils placent des contre-attaques très rapides. Nous devrons faire très attention et ne pas nous fier à leur forme en championnat, plutôt à ce qu'ils ont fait l'an passé. Ils ont eu une idée de jeu très claire, je pense qu'ils joueront vers l'avant. Nous espérons pouvoir résoudre les problèmes qu'ils nous poseront."

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

J-1 avant #SevillaFCRCL 👊



Voici les 22 joueurs convoqués par Franck Haise pour la rencontre de @ChampionsLeague face au Séville FC demain !



➡️ Nampalys Mendy et Neil El Aynaoui font leur première apparition dans le groupe artésien.#FierDEtreLensois #UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) September 19, 2023

