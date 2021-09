RC Lens : L’équipe de France ? Ce lensois se permet de rêver

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Jonathan Clauss rêve Equipe de France. Le piston droit du RC Lens fait les beaux jours de Franck Haise depuis son arrivée l’été dernier dans le Nord en provenance de l’Arminia Bielefield en Allemagne. Cette saison et en seulement 5 journées il en est déjà à 3 passes décisives et 1 but, un magnifique coup-franc face à Lorient. L’année dernière il a même fini dans le onze type de la saison de l’UNFP. Interrogé par la Ligue 1 Uber Eats, il se met même à rêver d’être appelé par Didier Deschamps.

«Quand je regarde mes performances et que je vois que les Bleus jouent parfois à trois derrière, avec des pistons, je me dis que j’ai une chance d’y être. Je suis obligé de me dire ça, sinon, ça veut dire que je n’ai pas envie, que je ne me fixe pas d’objectifs. C’est un objectif vague mais un objectif, surtout si ça correspond au système dans lequel j’évolue actuellement. Maintenant, ce n’est pas moi qui fais les listes, ni les journalistes. Mais plus on m’en parle, plus je me dis: "Pourquoi pas!" Je ne joue pas pour être appelé en équipe de France, je pense à prendre du plaisir avant tout. Si un jour, je suis convoqué, ce sera la cerise sur la cerise sur le gâteau. Il y a quelques années, je ne m’imaginais pas dans un club comme Lens et en Ligue 1, alors… Je ne vais pas crier sur tous les toits: "Oh Didier, quand est-ce que tu m’appelles? C’est un scandale si je ne suis pas en équipe de France!" Je ne me permettrai jamais.» Didier Deschamps cédera-t-il à cet appel du pied de Jonathan Clauss ? Affaire à suivre…

