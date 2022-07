Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour résumer Alors que Brice Samba, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed, Lucasz Poreba, Loïs Openda et Adam Buksa sont venus renforcer l'effectif du RC Lens cet été, découvrez en images l'équipe type que pourrait aligner Franck Haise lors de la saison 2022-2023.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life