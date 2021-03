RC Lens : l'Europe, une perspective plus que crédible pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si le RC Lens ne s'autorise pas encore à parler d'un retour en Coupe d'Europe, bien conscient de la difficulté de son calendrier, les Sang et Or ont basculé à la dernière trêve à la 5e place, avec trois points d'avance sur l'OM (6e) et quatre unités sur le tandem Rennes – Montpellier.

Quand on sait que la 5e place sera cette année qualificative pour la nouvelle compétition Ligue Europa Conférence, les Lensois peuvent légitimement rêver à un retour sur la scène continentale, quatorze ans après son dernier match européen.

52% de chances de finir dans le Top 5

Les statistiques sont d'ailleurs derrière le RC Lens si l'on se fie aux simulations de l'universitaire Fabien Torre, lequel projete en temps réel le pourcentage de chance de réussite de chaque équipe. Certes le Racing n'a que 2% de chance de bousculer le « Big 4 » mais les chances de finir dans le Top 5 sont aujourd'hui de 52%. Et, du fait des résultats en Coupe de France, la 6e place peut également devenir européenne... portant les chances du promu à 76%.

Reste qu'avec des oppositions face à Lyon, Paris, Lille et Monaco dans les huit dernières journées, les hommes de Franck Haise vont encore devoir renverser quelques montagnes pour s'offrir le droit de rêver...