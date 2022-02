RC Lens : l'histoire sang et or bafouée à cause du LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

En son temps, le 25 novembre 1998, ce fut un sacré coup de tonnerre dans le paysage footballistique français. Lors du tour de poules de la Champions League, le RC Lens s'était imposé 1-0 sur la pelouse de Wembley, face à Arsenal, qui délocalisait ses matches car Highbury était trop petit. Plus de 10.000 supporters sang et or avaient traversé la Manche pour assister à ce premier succès tricolore dans le temple du football anglais. Ce n'était alors pas la première victoire française en perfide Albion (Bastia, en 1977-78, avait gagné à Newcastle) mais certainement la plus marquante.

Hélas, 24 ans plus tard, ce doux souvenir s'est totalement évanoui ! On en veut pour preuve qu'au moment de lister les victoires françaises en Angleterre en Champions League, histoire de donner du courage au LOSC qui allait défier Chelsea, Canal+ a totalement oublié ce mythique Arsenal-Lens ! La preuve, une fois de trop, que la France a vraiment la mémoire courte en matière de ballon...

Et le Arsenal - RC Lens ??? https://t.co/llePyjROQX — SotocaFans7️⃣ (@Thibaut1906_RCL) February 22, 2022