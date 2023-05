RC Lens : l'hommage de Haise à ses joueurs après Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Les Lensois seront passés par tous les sentiments, hier, entre l'ouverture du score de Reims, l'expulsion de Danso, le retournement de situation, le pénalty accordé puis retiré aux Champenois... Au final, ils ont réussi à arracher les trois points malgré une infériorité numérique pendant 70 minutes, confortant leur place de dauphin du PSG sur qui ils n'ont plus que trois points de retard en attendant son match ce soir face à Ajaccio. De quoi arracher un joli compliment à Franck Haise après la partie...

"C’est un groupe étonnant. Et un beau groupe surtout"

"Je sais de quoi ils sont capables, mais des fois ils me surprennent encore. Je ne sais pas vraiment si surpris est le bon terme mais en tout cas, c’est un groupe étonnant. Et un beau groupe surtout. Ce qui me surprend ? D’aller aussi loin sur le calme, d’aller aussi loin sur la sérénité pour continuer à jouer et aussi loin dans la générosité. C’est la marque du groupe mais ils se sont battus sur chaque ballon jusqu’au bout. Après, si on veut des résultats, on n’a pas le choix, on n’est pas trop au-dessus des autres. Il faut mettre tous les ingrédients et ils le font. On sentait qu’en face ils ne voulaient pas le perdre, ils ont tout tenté en faisant monter leur gardien et on a d’ailleurs failli mettre le 3e sur un contre. Il n’y a pas beaucoup d’autres endroits dans le sport où ça peut se passer comme ça, avec une infériorité numérique, mais le foot le permet."

Pour résumer Mené au score et réduit à dix une grande partie de la rencontre, le RC Lens a pourtant trouvé les ressources pour s'imposer face au Stade de Reims (2-1) hier soir à Bollaert. L'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a complimenté son groupe, qui le surprend un peu plus chaque jour.

