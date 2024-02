RC Lens : l'identité des joueurs visés par Haise après Fribourg a filtré

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Jeudi soir, après le nul de son équipe à Bollaert contre Fribourg (0-0), l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a non seulement pesté contre le jeu très attentiste de Fribourg mais il a également pointé du doigt certaines sous-performances individuelles. "Les fois où on aurait pu attaquer, on ne l'a pas toujours bien fait. Ce n'est pas d'un joueur dont on a besoin, mais six minimum. D'autres joueurs qu'Elye (Wahi) n'ont pas fait un match au niveau de ce qu'on aurait aimé."

Diouf et Frankowski ont également déçu

Qui étaient ces joueurs dans le viseur de Haise ? Selon La Voix du Nord du jour, il s'agit d'Andy Diouf, "peu percutant et avec beaucoup d'erreurs techniques", et de Przemyslaw Frankowski, "en difficulté à gauche". "Mais c'est tout un collectif qui a buté sur un bloc allemand dense au milieu, pourtant prévisible. Pas assez physique, agressif, ni juste techniquement, le Racing a en outre péché dans la lecteur du jeu", ajoute le quotidien régional. Bref, beaucoup de choses à revoir pour les Artésiens avant le match retour jeudi prochain !

Bien visé @samba_brice...🎯 Mais c'est le « Zap 𝙚𝙩 Or » ! 😉



L'épisode 36 📺 du #Zap𝙀𝙩Or est dispo 👇 pic.twitter.com/cPkyD6YjUG — Racing Club de Lens (@RCLens) February 16, 2024

