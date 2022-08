RC Lens : l'impressionnante régularité des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

On est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est presque en toute logique qu'un site spécialisé sur le RC Lens, Lensois.com en l'occurrence, s'est fait un malin plaisir de revenir sur les très, très bons chiffres actuels de la formation de Franck Haise. Car sans faire trop de bruit, le club artésien est en passe de réussir une sacrée performance.

Au-delà de ce début de saison, d'une place de 2e et d'une formation encore invaincue, le RCL reste ainsi sur une série de onze matches sans défaite ! Il faut remonter au mois d'avril dernier, et un déplacement à Strasbourg, pour trouver tares du dernier revers. Depuis, le Racing signe même sa troisième meilleure série en Ligue 1, au 21e siècle, après août 2009 (19 matches) et janvier 2021 (13).

Pour compléter le joli tableau, le même suite spécialisé précise qu'avec 7 points en 2022-2023, les Sang et Or signent leur meilleur départ dans l’élite depuis 2004-2005 où l’équipe de l’époque comptait déjà 7 points après 3 journées.