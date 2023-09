RC Lens : l’incompréhension de Sotoca après la défaite face à Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les Sang et Or sont touchés. Ce samedi soir, le RC Lens s’est incliné à la maison face au RC Lens, une défaite très cruelle en raison du scénario. En effet, si les Nordistes ont tiré 30 fois au but, les Messins n’ont réalisé que 2 tentatives pour 1 but. Au micro de Canal +, Florian Sotoca n’a pas caché sa déception. « C’est assez inexplicable car ils ont passé une fois le milieu de terrain... La perte de ce match, ça fait mal. On a fait de très bonnes choses, on a manqué juste d’efficacité devant la cage. Dans le football, quand vous avez des moments difficiles, parfois il existe des matchs comme ça. C’est le football... Il faut se réfugier dans le travail », a reconnu le buteur du RC Lens. Les supporters de Lens doivent être bien dégoûtés ce soir 😱#RCLFCM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/gAkIEDDAQo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le buteur du RC Lens, Florian Sotoca (32 ans), est revenu sur la défaite face au FC Metz (0-1). "Dans le football, quand vous avez des moments difficiles, parfois il existe des matchs comme ça. C’est le football... Il faut se réfugier dans le travail".

Thomas Salis

Rédacteur