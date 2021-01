RC Lens : l'OGC Nice en opération commando samedi à Bollaert !

C'est une équipe de Nice en pleine déconfiture que le RC Lens s'apprête à recevoir ce samedi. Les Aiglons ont essuyé une lourde défaite à domicile face à Bordeaux (0-3) et cela leur a valu une visite des Ultras au centre d'entraînement. 14e avec une seule victoire lors de ses 14 derniers matches, l'OGCN devra impérativement réagir en Artois.

Hassane Kamara : « Il faut qu'on se sorte les doigts... »

« Je comprends évidemment cette colère a commenté le capitaine des Aiglons Hassane Kamara sur RMC (propos retranscrits par Lensois.com). C’est normal que les supporters soient énervés. C’est légitime qu’ils viennent nous faire part de leur ressenti. Il faut qu’on arrête de parler et que chacun se concentre sur ce qu’il a à faire, qu’on se sorte les doigts du c… Il faut qu’on donne tout. On manque de communication. » Un message clair. Et c'est en rangs serrés que Nice viendra à Bollaert. Outre son pilier défensif Dante, victime d’une lésion du ligament croisé antérieur, Morgan Schneiderlin (mollet), Rony Lopes (quadriceps) et Danilo (cuisse) seront absents. Seul retour : celui de Jordan Lotomba, le défenseur suisse.