RC Lens : l'OL, une bête noire pour oublier le 6-0

Ce vendredi, Franck Haise était en conférence de presse pour évoquer le match de demain contre l'OL, trois jours après le 0-6 enduré à Arsenal : "Il faut être au clair sur ce qui n’a pas fonctionné contre Arsenal. Nous n’étions pas à notre niveau. Il faut garder notre identité de jeu. Quand on ne l’est pas, on a des soucis… Mercredi, on a pris une leçon. On se doit de garder notre identité. Ce match, on l’aurait peut-être (sans doute) perdu aussi mais il faut retenir la leçon. C’est un bon rappel à l’ordre. Même si je connais le classement, il y a beaucoup de qualités à Lyon. Savoir comment va évoluer cette équipe, c’est autre chose ! Ils ont changé d’entraîneur. Il faudra que nous soyons présents".

16 défaites en 27 matches contre l'OL au XXIe siècle

C'est peu de le dire car l'OL est une vraie bête noire pour les Artésiens ! Comme le rappelle le site officiel des Gones, "Lyon est l’équipe contre laquelle Lens a le plus perdu en Ligue 1 au XXIe siècle : 16 défaites, 4 victoires et 7 nuls". Un bilan extrêmement négatif débuté par la fameuse défaite 3-1 des Sang et Or à Gerland lors de la dernière journée de la saison 2001-02, prélude à un septennat de domination des Rhodaniens. Demain, Franck Haise et ses hommes auront donc une double tâche : se relever après le 0-6 et mater une bête noire.

📊 L’OL est l’équipe contre laquelle Lens a le plus perdu en Ligue 1 au 21ème siècle 📊



Voici les 3 statistiques à connaître avant #RCLOL ⤵https://t.co/NsfxwNUQBP — Olympique Lyonnais (@OL) December 1, 2023

