RC Lens : l'OM a mis en lumière un problème qui inquiète Kakuta

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Brillant vainqueur au Vélodrome (3-2) lors du match aller, le RC Lens s'est fait prendre à son propre piège hier à Bollaert (0-2). Comme eux à l'aller, les Marseillais avaient bien analysé les forces et les faiblesses de leur adversaire, mettant au point une tactique spécifique pour les contrer. Après coup, Gaël Kakuta a déclaré à Lensois.com qu'il avait la sensation que de plus en plus de rivaux comprenaient le jeu mis en place par Franck Haise et parvenaient à le contrer.

« On est une équipe très joueuse et du coup, des fois on s’ouvre beaucoup. Il n’y a pas que nous qui faisons des vidéos sur l’équipe adverse. L’adversaire commence à comprendre comment on joue. L’OM a dû beaucoup nous analyser. Il y a des matches comme ça dans une saison, maintenant Marseille, c’est passé, on va regarder nos erreurs et se concentrer sur Monaco. »

L'analyse de Gaël Kakuta après la défaite 2-0 du #RCLens à domicile contre l'OM :https://t.co/yFes3LvmeT — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 22, 2022